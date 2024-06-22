حركة فتح: لولا مصر لهجرت إسرائيل الفلسطينيين قسريًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 07:32 مساءً - قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن موقف مصر الرافض للتهجير القسري حال دون تنفيذ إسرائيل لمخططها لتهجير الفلسطينيين منذ بداية الحرب.

وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى للقضاء على الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الموقف المصري القوي والمعارض لهذا الأمر.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الوسائل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة، ومنع اندلاع حرب جديدة في لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها الدخول في حرب، دون موافقة أمريكية.