مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 10:28 صباحاً - اقتحم مستوطنون متطرفون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى محيط المسجد، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.

كما كثفت شرطة الاحتلال من وجودها عند المسجد الأقصى، ونشرت مئات من عناصرها عند بوابات المسجد.