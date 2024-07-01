موريتانيا.. فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بفترة رئاسية ثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 01:32 مساءً - أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، اليوم الاثنين، فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بفترة رئاسية ثانية.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن لجنة الانتخابات نشرت النتائج بعد اكتمال فرز الأصوات عبر موقعها الرسمي، وتصدّر "الغزواني" نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.12%.

وحلَّ المرشح بيرام الداه ولد اعبيد في المركز الثاني، بحصوله على 22% من الأصوات، وجاء ثالثًا مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار، بحصوله على نحو 13% من الأصوات.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أكثر من 55% وفق الأرقام الرسمية الأولية.