بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 31.29 نقطة ليبلغ مستوى 6983.90 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة.

وتم تداول 114.9 مليون سهم عبر تنفيذ 10401 صفقة نقدية بقيمة 31.9 مليون دينار كويتي (نحو 97.2 مليون دولار).

وزاد مؤشر السوق الرئيسي 33.56 نقطة ليبلغ مستوى 5924.24 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.57 في المئة من خلال تداول 40.10 مليون سهم عبر تنفيذ 3659 صفقة نقدية بقيمة 6.4 مليون دينار كويتي (نحو 19.52 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول 32.20 نقطة ليبلغ مستوى 7602.11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 74.8 مليون سهم عبر تنفيذ 6742 صفقة بقيمة 25.4 مليون دينار كويتي (نحو 77.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك زاد مؤشر (رئيسي 50) 13.28 نقطة ليبلغ مستوى 5728.76 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة من خلال تداول 32.2 مليون سهم عبر تنفيذ 2604 صفقات نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار كويتي (نحو 17.08 مليون دولار).