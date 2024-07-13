الرئيس الإيراني يرفض الضغوط الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 08:29 صباحاً - قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك أن إيران لن ترضخ للضغوط، مؤكدًا على صداقة بلاده مع الصين وروسيا.

وأكد "بزشكيان"، في بيان، أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد، أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها، وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية".

وتعهد "بزشكيان"، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية.

وتابع: "لقد وقفت الصين وروسيا إلى جانبنا باستمرار خلال الأوقات الصعبة، ونحن نقدر هذه الصداقة بشدة".

وأضاف أن "روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران، وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا"، مشيرًا إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح، "لقد منحني الشعب الإيراني تفويضًا قويًا لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم".

ووجه دعوة مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام إلى إيران في هذا المسعى التاريخي.