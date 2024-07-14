انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترلينيشهد الدولار انخفاضاً قوياً أمام الين الياباني لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم السبت، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت طوكيو تتدخل لدعم عملتها.

وبحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، يأتي ذلك تزامنا مع صعود مؤشر الأسهم العالمي، مع ترقب المستثمرين لخفض سعر الفائدة الأمريكية وبداية موسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة.

وقفز الين مقابل الدولار إلى أعلى سعر في نحو أربعة أسابيع، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة التي ظلت تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ 38 عاما.

وأشارت بيانات العمليات اليومية من بنك اليابان المركزي، إلى أن البنك أنفق ما بين 3.37 و3.57 تريليون ين (21.18-22 مليار دولار) على شراء العملة المحلية، بعد أقل من ثلاثة أشهر من آخر تدخل له.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.28 في المائة إلى 104.05 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.39 في المائة إلى 1.0907 دولار.

وهبط الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.65 في المائة إلى 157.76 ين، وصعد الجنيه الإسترليني 0.59 في المائة إلى 1.2987 دولار، مسجلا أعلى مستوى له خلال ما يقرب من عام.