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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4699.99 نقطة منخفضا 0.2 نقطة وبنسبة 0.01 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4700.24 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4699.99 نقطة منخفضا 0.2 نقطة وبنسبة 0.01 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4700.24 نقطة. وبلغت قيمة التداول 1.151 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 1.168 مليون ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.005 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.37 مليار ريال عماني.

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