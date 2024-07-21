زعيم الحوثيين: أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها فى معركة دعم غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 05:25 مساءً - قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، إن كل عمليات الحوثيين في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش، مشيرًا إلى أننا أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة دعم غزة حسب متطلبات المرحلة.

وأضاف "الحوثي"، خلال كلمة له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كلما طال أمد العدوان على قطاع غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة للتخفيف علي الشعب الفلسطيني.

ونوه عبدالملك الحوثي بأن إسرائيل حاليًا في مأزق، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بأي طريقة البحث عن نصر في الحرب الحالية بالمنطقة.