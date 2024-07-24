الكويت: البقع النفطية المرصودة غير ناتجة عن عمليات مشروع الاستكشاف البحرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:25 صباحاً - أكدت شركة نفط الكويت، أن البقع النفطية المرصودة مقابل شاطئ الجليعة وبنيدر "غير ناتجة عن أي عمليات تنفذها ضمن مشروع الاستكشاف البحري".

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار المتحدث باسم (نفط الكويت) عيسى المراغي - في تصريح له - إن الفرق التابعة للشركة قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية بعمل مسح جوي وبحري كامل لعدد من المناطق البحرية في دولة الكويت بعدما تم رصد بقع نفطية منتشرة في البحر مقابل شاطئ الجليعة وبنيدر جنوبي البلاد.

وأوضح أن "الفرق المختصة في الشركة توجهت إلى المنطقة المذكورة لتقصي الموضوع والاطلاع على حجم البقعة وسبب وجودها"مؤكدا أن "البقع المرصودة غير ناتجة على الإطلاق عن أي عمليات تنفذها شركة نفط الكويت بالمنطقة ضمن مشروع الاستكشاف البحري إلا أنه ومن منطلق حرص الشركة على تقديم الدعم للهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية المعنية فقد تم تكليف الفرق المختصة بتقديم المساعدات اللازمة لاحتواء البقعة لا سيما أنها تمتلك المعرفة والخبرة والكفاءة في مكافحة أي بقع نفطية".

ولفت إلى أن "الفرق المعنية تقدم دعمها وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص كما تقوم بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والجهات الحكومية بشكل مستمر لمعرفة مصدر هذه البقع وكيفية وصولها إلى شواطئ الكويت".