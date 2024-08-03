مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف العدوان وحقن الدماء الفلسطينية أولوية تستوجب العمل لتحقيقها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:31 مساءً - قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني كان ولا تزال أولوية منذ اليوم الأول للعدوان، ويجب أن تتوافر كل الجهود الوطنية الفلسطينية مع الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف كامل للعدوان.

وأكد الهباش في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية، أن الجريمة الإسرائيلية المستمرة تحصد كل يوم مزيد من الضحايا، والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الباهظ والأكثر فداحة في تلك الحرب التي هي من طرف واحد، وهي حرب إبادة كاملة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، قائلا "لدينا أمل بالوصول إلى هدنة ووقف لإطلاق النار لحماية الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان".

ولفت إلى أن تسارع الأحداث خلال الفترة الأخيرة بشكل أكثر حدة يفرض على الجميع تنحية أي خلاف، مشددا على أهمية الوحدة الحقيقية وأن يكون الموقف الفلسطيني واحد وتوحيد كل الجهود لتحقيق الهدف الوطني وهو التخلص من الاحتلال والاستقلال، موضحا أن الوضع لا يخضع للاختيار بل أنه حتمية تفرض أن نكون يدا واحدة حتى لا يستفيد الاحتلال من حالة الفرقة.