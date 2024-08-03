السودان: 100 قتيل وجريح فى اشتباكات الفاشر بدارفور خلال 3 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أعلنت نقابة الأطباء السودانية، عن سقوط 100 قتيل وجريح، نتيجة اشتباكات بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع" على مدار 3 أيام في مدينة الفاشر بدارفور.

وقالت النقابة، في بيانٍ لها، اليوم، إن ولاية شمال دارفور، وتحديدًا عاصمتها الفاشر، شهدت الأيام الماضية، أحداثًا عنيفة وتصعيدًا خطيرًا رغم المناشدات المحلية والدولية لوقف هذا الصراع بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع"، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المواطنين بين قتيل وجريح، كما شهدت مناطق الاشتباك حركة نزوح ضخمة إلى مناطق أخرى آمنة.

وأضافت أن مدينة الفاشر اليوم، أصبحت أخطر وأسوأ مكان للعيش في السودان، داعية إلى ضرورة الوقف الفوري ودون المشروط للقتال في مدينة الفاشر وبقية المدن الأخرى.

ممرات آمنة لإيصال المساعدات

وحذَّرت النقابة من أن الوضع الراهن يجعل جميع مواطني مدينة الفاشر قد يصبحون في عداد الموتى، إما جوعًا أو عطشًا أو بغياب الخدمات الصحية والطبية وغيرها، ما لم يكن هناك تدخل فوري وجاد لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.

وطالبت النقابة السودانية بفتح ممرات آمنة وحمايتها؛ من أجل دخول المساعدات الإنسانية والدوائية لمدينة الفاشر، كذلك عدم استهداف المدنيين والمباني المدنية، وحمايتها حسب قانون جنيف لتنظيم قواعد الاشتباك في أوساط المدنيين.

ودعت النقابة، في ختام بيانها، إلى ضرورة التفكير الجاد والإرادة الحقيقية؛ من أجل وقف معاناة الشعب السوداني من خلال وقف هذه الحرب، والبدء في حوارٍ سوداني - سوداني شامل.