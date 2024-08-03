الحكومة البريطانية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 07:28 مساءً - طالبت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، رعاياها في لبنان بالمغادرة فورا، وذلك في ظل المخاوف من توسع الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وهناك العديد من الدول التي طالبت رعاياها بمغادرة لبنان فورا خشية اندلاع حرب مباشرة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت أغلب شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى لبنان وتل أبيب، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران.

وفي السياق ذاته طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من تصاعد حدة التوتر على نحو خطير بين إسرائيل وحزب الله.