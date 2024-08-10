100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال مدرسة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - استُشهد أكثر من 100 فلسطيني وأُصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال تأدية المواطنين لصلاة الفجر.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 39,699 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.