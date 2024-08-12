الرئيس الفلسطيني يزور روسيا للتباحث بشأن الأوضاع في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، روسيا، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال سفير فلسطين لدى روسيا، إنه من المقرر أن يجتمع "عباس" و"بوتين"، غدًا الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيبحث مع نظيره الروسي سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع المنكوب.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت السفير إلى أن "عباس"، سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.