مجلس السيادة السودانى: إرسال وفدا للقاهرة لمناقشة رؤيتها فى إنفاذ اتفاق جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم، الاحد، ارسال وفد من الحكومة السودانية الي القاهرة، لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة.

وبحسب بيان للمجلس السيادة السوداني علي صفحته الرسمية علي فيسبوك : بناءً على اتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض .

وتجري الان مباحثات جنيف بهدف وقف الحرب في السودان، حيث انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة مصرية، وبرعاية أمريكية وسعودية، في ظل حضور الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة.

وفي سياق متصل كان أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أن الإدارة الأمريكية وافقت على أحد مطالبهم بعقد لقاء يجمعهما إلى جانب السعودية لمناقشة تنفيذ إعلان جدة الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح أنه بعد 3 اتصالات مع الجانب الأمريكي تمسكنا بعدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ إعلان جدة.

وأكد على أن الإدارة الأمريكية وافقت عبر رسالة على لقاء مع وفد يرأسه الجيش، وتابع لكن سنبعث لهم وفدا من الحكومة للقائهم مع السعودية باعتبارهما رعاة (إعلان جدة) لمناقشة خطوات تنفيذ الإعلان بعدما سلمناهم رؤيتنا في هذا الشأن في وقت سابق.

وأشار البرهان الى أن إعلان جدة يلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور ولا تراجع عن ذلك وفي حال رفضوا سنستمر في قتالهم لإخراجهم بالقوة، وفق تعبيره.