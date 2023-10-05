انت الان تتابع خبر هند القحطاني دون خجل تكشف ما فعل بها طبيب سعودي في عيادته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطانيضحة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد كشفها عن حادثة غريبة تعرضت لها في عيادة طبيب سعودي عندما كان عمرها 27 عاماً. وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي

أن طبيب سعودي وضع لها مادة ممنوعة في خدودها وقال لها أنها مادة أمريكية . وأشارت إلى أنها اكتشفت أن المادة ممنوعة في أمريكا، وقام بوضعها لآلاف النساء. وأضافت مشهورة سناب شات المثيرة للجدل