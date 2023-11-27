هكذا نعت حورية فرغلي وفاة طارق عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة حورية فرغلي وفاة الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت حورية فرغلي: “إن لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الكبير طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية أثناء عمله”.

رحيل طارق عبد العزيز

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير طارق عبد العزيز، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على إلقاء نظرة الوداع الأخير على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من أمام ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.