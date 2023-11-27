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مي فاروق تعلن تفاصيل حفل "روائع السنباطي" بالرياض

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تعلن تفاصيل حفل "روائع السنباطي" بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت الفنانة مي فاروق عن موعد أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "روائع السنباطي"، حيث شاركت جمهورها ببوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" 

 

 وأرفقت بالبوستر تعليقا ً قالت فيه:"روائع السنباطي الخميس ٣٠ نوفمبر ان شاء الله على مسرح أبو بكر سالم".
 

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تعليقات الجمهور على منشور مي فاروق

وفورا مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات إن شاء الله نجاح كبير، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مسيطرة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مي فاروق

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والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي فاروق أغنية ليه، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجماهير، وتصدرت الترند فور نزولها. 
 

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تفاصيل أغنية ليه لـ مي فاروق

الأغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتأتي كلمات أغنية "ليه" كالآتي:

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايمًا نحوا ليالي دايمًا ليه

ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه.

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه

والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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