المستشار محمود فوزي ضيف برنامج «من مصر» على «القاهرة الإخبارية» غدا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض حلقة غدا الثلاثاء من برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل في الساعة العاشرة مساء، حوارا مهما مع المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

ويتحدث المستشار محمود فوزي عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي، للمرشح عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.