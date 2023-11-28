أشرف زكي: 55 مخالفة بمسلسل ”بطن الحوت” وليس فقط بسبب مشاركة كروان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن النقابة بشأن مسلسل "بطن الحوت" جاءت نتيجة لـ 55 مخالفة متنوعة، وليس فقط بسبب مشكلات المشاركة التي واجهتها النقابة مع كروان، نجم تيك توك،وذلك خلال مكالمة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وقال أشرف زكي: "بداية كل التقدير والاحترام لشعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية وللنقابة برئاسة الأستاذ مسعد فودة، ونقابة المهن التمثيلية ليست ضد الوجوه الجديدة وحرية الإبداع، وكل طلباتنا باختصار احترام قانون ولوائح النقابة، والتقدم بطلب تصاريح للمشاركين في الأعمال الفنية من غير المقيدين في النقابة".

ووتابع حديثه قائلا: “الموضوع لا يقتصر فقط على هذا الشخص، الموضوع إن حجم المخالفات في المسلسل وصل إلى 55 مخالفة، والمسلسل يعمل به 83 شخصا عدد الأعضاء منهم 25 فقط، ونسبة 70% من العاملين فيه لا علاقة لنقابة المهن التمثيلية بهم ولا عندهم تصاريح”.

وأضاف: "إحنا كنقابة لم نتخذ قرارات ضد المخرج ولا منعناه من العمل ولا شطبناه، إحنا منعنا أعضاء نقابتنا من التعامل مع المخرج بسبب حجم المخالفات غير المسبوق في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية، وقد أفادت شركة الإنتاج بمسؤولية المخرج مسؤولية كاملة عن اختيار عناصر العمل".

وأشار أشرف زكي إلى ما ينص عليه قانون نقابة المهن التمثيلية في هذا الموضوع قائلا: "لما تبقي مسؤولة عن نقابة فيها شباب خريجي معاهد وأكاديميات وكليات متخصصة وأساتذة كبار قاعدين في بيوتهم، والقانون يقول نسبة التشغيل 90% أعضاء و10% تصاريح، دول 70% ودون تصاريح، مش مطلوب مني أقف أتفرج".

كما أوضح أشرف زكي عدم جواز أن يكون طلب التصاريح لاحقا على بدء العمل بقوله: “التصاريح لا تكون لاحقة لأن أسباب كثيرة ممكن تحول دون الموافقة، وعندي بند أن يكون الشخص حسن السير والسلوك، نفرض إنه طلع ليس حسن السير والسلوك، مش ده محسوب على الأسرة الفنية؟”

ويذكر أن أقرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بفرض غرامة قدرها مليون جنيه على شركة "ماشا" المنتجة لمسلسل "بطن الحوت"، وتم حظر التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، الذي أخرج المسلسل، بناءً على اجتماع جمع الفنان أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة لمناقشة عدة قضايا.

أدانت شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية القرارات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية ضد المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج مسلسل "بطن الحوت".