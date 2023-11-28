أحمد سعيد عبد الغني ينضم لقائمة أبطال مسلسل "صيد العقارب"

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان أحمد سعيد عبد الغني، لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

وكانت قد روجت الفنانة غادة عبد الرازق، لمسلسل صيد العقارب، حيث نشرت بعض الصور من كواليس بروفات التحضير للعمل برفقة أبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله مع نجوم عظماء في مصر والشرق الأوسط.. دعواتكم لينا".

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

حيث تستعد الفنانة غادة عبد الرازق، لتصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" خلال الفترة المقبلة، والذي تجسد فيه شخصية ابنة أحمد ماهر، وتعيش في العديد من الصراعات مع رياض الخولي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو من بطولة محمد علاء، سيمون، محمد ماهر ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

آخر أعمال أحمد سعيد عبد الغني



وكذلك شارك أحمد سعيد عبد الغني في موسم رمضان الماضي 2023، من خلال مسلسل حرب، الذي ضم كل من الفنان أحمد السقا، محمد فراج، إيناس كامل، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.