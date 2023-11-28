نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير فيلم Eden بمشاركة آنا دي أرماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت لقطات مسربة جديدة من موقع تصوير فيلم آنا دي أرماس الجديد بعنوان Eden، في مدينة Queensland.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم، الذي من شأنه أن يضم مجموعة مميزة من كبار نجوم هوليوود.

ويجمع المخرج "رون هاورد" مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار في فيلمه السينمائي الجديد الذي سيطرح بعنوان Eden.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في اطار من التشويق والأثارة، وسيضم في بطولته فانيسا كيربي وسيدني سويني وجود لو، وآنا دي ارماس ودانيا بروهل.

ومن المقرر أن ينطلق رسميًا تصوير مشاهد الفيلم مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

جديد أعمال سيدني سويني

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليًا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبًا يشارك كل من سيدي سويني وجلين بأول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد سيشهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي سيتولى مهمة إخراج الفيلم حسب تقارير لموقع "ديد لاين".

والفيلم سيكون من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على إعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.