أحمد فهمي: صلاح البيت في الانفصال.. ومضيت على طلاق أبويا وأمي وأنا عندي 19 سنة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشخصية يوتيوب.

وكشف أحمد فهمي كواليس طلاق والده الذي وقع في بداية مرحلة شبابه وهو في عمر 19 عانا.

وقال أحمد فهمي: "والدي صاحبي جدًا وأمي ست عافرت كتير وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة، وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدًا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال ما يكون الطفل بين أبوين بيحترموا بعض أفضل من بيت كله مشاكل".

مسلسل سفاح الجيزة

ويذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي مؤخرا في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة، والتي تدور أحداثة حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.