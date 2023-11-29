نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سليم من كواليس مسلسل “ورق التوت” (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة الشابة آية سليم، عدد من الصور والفيديوهات من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “ورق التوت”، والذي يعرض حاليًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.





كواليس مسلسل ورق التوت





وظهرت آية في الفيديوهات أثناء تحضيرها لتصوير مشاهدها في العمل في عدة أماكن مختلفة، وعلقت عليهم قائلة: “مع عرض آخر حلقهمن مسلسل ورق التوت حبيت أشارك معاكوا شويه كواليس و حابه أشكركم علي ردود افعالكم و كلامكم الحلو اوي ليا مبسوطه ان دورياسمين عاجبكوا و انه وصلكم و اتأثرتوا بيه.









تفاصيل مسلسل ورق التوت





مسلسل "ورق التوت" الذي يُعرض حاليًا على قناة cbc يُعتبر عملًا دراميًا مثيرًا حيث يتطرق إلى مجموعة من القضايا الاجتماعيةالحساسة في مصر. يتناول العمل مواضيع مثل التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل،والاضطراب النفسي. يتميز المسلسل بتقديم هذه القضايا من خلال شخصيات متنوعة تمر بتجارب ومعاناة مختلفة.





وتقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرض دراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآتغير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامة يلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش فيالخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنه يقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.









أبطال مسلسل ورق التوت





مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر،نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، ياراجبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.





مواعيد عرض مسلسل “ورق التوت”

يُعرض المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، وتُكرر الحلقات في الساعات 3 صباحًا و12 ظهرًا. كمايُعرض أيضًا على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد الحلقات في الساعات 10 صباحًا و4 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنمشاهدته على منصة watch it.