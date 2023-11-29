أحمد فهمي: كنت بتدفى في تلاجة الخضار

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد فهمي عن فترة عمله بالولايات المتحدة الأمريكية عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما وكيف أثر تلك التجربة على حياته فيما بعد، وذلك خلال لستضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

أحمد فهمي: اشتغلت في محل فاكهة وخضار وكنت بكنس وبمسح

قال أحمد فهمي: "لما روحت أمريكا وأنا عندي 20 سنة خدت شنطه ونزلت المطار الساعة 4 الصبح، وكنت خايف لكن كان حد مديني رقم واحد شغال هناك كلمته واشتغلت معاه في محل فاكهة وخضار وكنت بكنس وبمسح، وأنا طبيعتي بكره البرد جدا فكنت بدخل في تلاجة الخضار عشان اتدفى لأن درجة الحرارة جواها أقل من الشارع.

أحمد فهمي: اتعلمت إن أوحش حاجة في الدنيا هي الحوجة

وتابع أحمد فهمي: "اتعلمت إن أوحش حاجة في الدنيا هي الحوجة علشان كدا عمري ما بكسف حد محتاج مساعدتي أو أتعامل معاه وحش، عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدًا، ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدًا وقت الجامعة.. ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص".

أخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي مؤكرا في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتدور أحداث الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

مسلسل سفاح الجيزة

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.