نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يروج لحفلة ببرنامج "SOLD OUT".. (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم مدحت صالح لحفله مع كل من الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبدالحكيم، في برنامج "SOLD OUT"،والمذاع عبر منصة “واتش ات” وقناة CBC الرقمية وذلك 8 ديسمبر المقبل.





حفل مدحت صالح

ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف فيها محمد ممدوح كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفنوذكريات طفولته.



وشارك صالح فيديو يروج من خلاله للحفل وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: حفلة جديدة مميزة ومختلفة مع SOLD OUT يوم الجمعة ٨ ديسمبر على قاعة باسيلي.





أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ببرنامج “sold out”







وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيها.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.



آخر أعمال مدحت صالح الدرامية

و يعد مسلسل وبينا ميعاد، آخر أعمال مدحت صالح، وشارك في مسلسل وبينا ميعاد بجانب مدحت صالح، العديد من الفنانين مع صبريفواز وشيرين رضا، محمد سليمان، وفاء صادق، بسمة، نادية رشاد، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح،محمد العزازي، يوسف الكدواني، تسنيم هاني، آية سليم، يوسف إبراهيم، بريهان أنور، ميران عبد الوارث، زاهر البحيري، عايدة فهمي،والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

أغاني مدحت صالح

كما شارك الفنان مدحت صالح في موسم رمضان 2023، من خلال غنائه لـ تتر مسلسل حضرة العمدة، وتحمل الأغنية عنوان اللي يهرييهري، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد،بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.