أحمد فهمي يكشف لأول مرة عن تفاصيل مرضة النفسي



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا عل برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة بيوتيوب.



وتحدث أحمد فهمي عن سبب انفصالة للمرة الثالثة قائلا: "أنا عندي مرض القلق وتوتر لا إرادي نتيجة لحاجات عشتها قبل كده وده بسبب طريقة التربية وده وصلني أن يكون عندي في المريء مشاكل صحية واتحسنت لما بدأت اروح دكتور نفسي".



وتابع: "أكيد في الطلاق العيب فيا لأني مش مسؤول عن عيوبها وانا بتجوز كذا مرة لأني بجرب لحد ما أوصل للنتيجة اللي انا عايزها وانا مبكونش ناوي اطلق في الرحلة بس الظروف هي اللي بتوصلني لكده واتعلمت من الطلاق التحضر من بعد الطلاق".