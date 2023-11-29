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السجن لمدة ٣ سنوات بحق الفنانة نسرين طافش لهذا السبب !

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الرياض - محمد الاطلسي - تم تأجيل قضية معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها لمدة 3 سنوات، بسبب اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، إلى جلسة 25 ديسمبر. تم تأجيل القضية لانتظار تقرير التزييف والتزوير من مصلحة الطب الشرعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس نسرين طافش لمدة 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد. وقدمت الفنانة معارضة على هذا الحكم، وتم تأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.

 

يشير الحكم إلى أن نسرين طافش صدرت شيكًا لصالح شخص آخر بمبلغ 4 ملايين جنيه بدون وجود رصيد كافٍ في حسابها، وهو ما اعتبر جريمة في القانون المصري.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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