سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر الأيام الأرشيفية الدولي بإيطاليا وسلوفينيا

روما ـ العمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في المؤتمر الـ 33 “الأيام الأرشيفية الدولي 2023» ومدرسة الأرشيف الدولية الـ 17» الذي ينظمه المعهد الدولي لعلوم المحفوظات بإيطاليا وسلوفينيا، ويتمحور موضوع المؤتمر حول «الروابط بين نظرية وممارسة الأرشفة الكلاسيكية والرقمية وتأثير تكنولوجيا المعلومات على العمل في المحفوظات».

ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى 3 ديسمبر القادم، إلى استعرض التطورات المعرفية ذات الصلة بالأرشيف، وأهمية إدارة السجلات والمحفوظات، والتحول الرقمي في نظرية وممارسة الأرشفة، والذكاء الاصطناعي في المحفوظات، وذلك من خلال تقديم عدة أوراق عمل بمشاركة خبرات دولية في مجال الأرشفة.

وألقى مدير المعهد الدولي لعلوم المحفوظات وعميد الدراسات الأرشيفية كلمة تناول من خلالها أهمية المؤتمر في الوقوف على المستجدات المعرفية والممارسات التطبيقية في مجال الأرشيف، مؤكدًا دور التكنولوجيا في الإدارة الفاعلة للأرشيف، بعدها بدأت الجلسات العلمية من خلال تقديم أوراق عمل تناولت عدة موضوعات، من بينها رقمنة السجلات الورقية، ونظام المحفوظات الإلكترونية للوثائق، وأثر تكنولوجيا المعلومات على عمل المحفوظات، وفرص البحث لطلبة علوم المحفوظات وإدارة السجلات، والفيضانات والمحفوظات.

وقد شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في المؤتمر بتقديم ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوع «إدارة السجلات والمحفوظات وتجربة تعقيم السجلات ومستودعاتها في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كنموذج»، بينما جاءت الورقة الثانية بعنوان «الخدمات التي تقدمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لأفراد المجتمع».

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