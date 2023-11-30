نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون الأول.. عمر كمال ومحمود الليثي يستعدان لطرح “أخوك يشرف بلد” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من المطرب الشعبي عمر كمال، ومحمود الليثي لطرح أغنية جديدة بعنوان أخوك يشرف بلد، حيث يعد هذا التعاون هو التعاون الفني الأول الذي يجمعهما.





عمر كمال يروج لأغنيته مع محمود الليثي





وروج عمر كمال للأغنية حيث قام بطرح

بوستر الأغنية التى تجمعه بمحمود الليثي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: أخوك يشرف بلد قريبا.









ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ الثنائى فى الحملة الدعائية للأغنية من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.





آخر أعمال عمر كمال





ويذكر أن أخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.



كلمات أغنية صباحك فل:







‎شبعنا كدب كفايه حوارات

‎في عيونكو خمسه خمس مرات

‎عاملين حبايب يا حبل دايب

‎انتو ف حياتي اسوء الفترات

‎صباحك فل ياللي حابب سقوطي

‎دمار ع الكل انا مستني موتي

‎انا ماليش حل واسال اللي قبلك

‎انا بضرب مابستخدمش صوتي

‎مافيش مبدأ كله واكل ف كله

‎قالولي جنبك وقت الجد جلو

‎انا مقولتش بس اكيد واصلو

‎دا لو شوفتو والله مش هحل

‎ماليش جدعان وقت الشده واقفه

‎دا كلو جبان لاء تستاهلو سقفه

‎انا اللي زمان منكم حزروني

‎وقولت اخواتي خزلوني وباعوني

‎انا إلى اديت فرصه لناس لمامه

‎دول اصحاب فيك حتي في الابتسامه

‎ومهما وفيت هتشوف غدر ياما

‎وجرح غويط سايب ١٠٠ علامة

‎نعيش ونشوف ابطال ع المواقع

‎شباب متلوف خارج اي واقع

‎حريم وكيوف مزه وشوب ساقع

‎عملتو اسود طب ليه جبتو راجع

‎ماتستغربش ايوا انا لسا صاحي

‎انا مابهربش انا مسنون سلاحي

‎عارف كام شخص عقدتهم نجاحي

‎ف بنجح غصب واحلي صباح صباحي

‎بنعشق موت وندم هم قاسي

‎مفيش مبسوط محدش قلبو راسي

‎بنام مكبوت وفي حوارت في راسي

‎فاكر خيانتهم وعامل نفسي ناسي

‎اسامحك اه بس انساك لا لاا

‎تملي معاك بس انتا اشتغالة

‎هنا وهناك معروف بلندالة

‎لئيم لاكاك عيشت حقود وعالة









آخر أعمال محمود الليثي





يذكر أن أخر أعمال محمود الليثي هي أغنية سيبك من اللي خلع مع عصام صاصا.