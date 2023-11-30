حسن أبو الروس يشارك في مسلسل "حالة خاصة"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حسن أبو الروس، لتصوير مشاهده الأولى في مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية والمكون من 10 حلقات، حيث يشارك في بطولة المسلسل مع الفنان طه دسوقي وغادة عادل، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.



تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة" ثالث أعمال watch it الأصلية الذى يشارك فى بطولته حسن أبو الروس، بعدما شارك فى مسلسل "ريفو" الجزء الأول، والجزء الثانى، والعمل بطولة كل من أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظر عرضه قريبًا، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



ما هي آخر أعمال حسن أبو الروس؟

وكان آخر أعمال حسن أبو الروس، مشاركته بظهور خاص في حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" الذى تم عرضها مؤخرًاَ على قناة ON، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربي، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيري، إسراء أحمد عطية، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.