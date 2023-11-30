الكشف موعد طرح War 2 لـ هيرثيك روشان

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلال عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج شركة Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائي أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

مشاريع جديدة

وكان قد أعلن نجمي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من اخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.

مشروعات أخرى محتملة

وفيما يتعلق بالخطة السينمائية المعلنة سابقًا، يتم العمل على ربط عوالم الأفلام الناجحة مثل "WAR" و "TIGER" و "PATHAAN".

وفقًا لموقع "India Today"، قد نشهد لأول مرة تجمع نجوم بوليوود الكبار شاه روخ خان وهريثيك روشان وسلمان خان على الشاشة الفضية في الجزء الجديد من فيلم "WAR" الذي يقوم ببطولته هريثيك روشان.