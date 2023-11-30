تعرف على إيرادات أمس لفيلم "سنة أولى خطف"

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “سنة أولى خطف” بطولة الفنان بيومي فؤاد من تحقيق إيرادات مرتفعة، بلغت قدرها نحو بـ66418 جنيهًا خلال اليوم الأول له في السينما.

أبطال فيلم "سنة أولى خطف"

وفيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين.



تعرف على أحداث فيلم "سنة أولى خطف "

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.



مشاركة بيومي فؤاد في فيلم "فرقة الموت"



وعلى صعيد آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد، حاليًا "فرقة الموت"،بطولة أحمد عز، فريدة سيف النصر، وآخرون من النجوم، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

آخر أعمال بيومي فؤاد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي جمعته مع مي عزالدين، محمد أنور، ومصطفى غريب، وعُرضت أيضًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور.