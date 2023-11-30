نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. سهرة موسيقية نمساوية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلًا للثنائي الموسيقى سونوما الذى يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر على المسرح الصغير، وذلك ضمن خطتها لعرض وتقديم مختلف أشكال الفنون العالمية.

حفل للثنائي الموسيقي سونوما

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكي والمعاصر والجاز إلى جانب ألوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

نبذة عن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش

يذكر أن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش نشأتا في بيئة موسيقية، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما أصبح لهما اسلوبًا فريدًا ومتميزًا فى الأداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعًا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، أصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من أعمالهما الخاصة، قدمتا العديد من العروض في النمسا بالإضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم.

عرض فيلم وش في وش على المسرح الصغير

يذكر أن نادي سينما الأوبرا، عرض فيلم "وش في وش"، فى السادسة والنصف من أمس الأربعاء على المسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات النشاط الفني والثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

الفيلم من بطولة الفنانين: محمد ممدوح، وأمنية خليل، وأحمد صالح، وسامى مغاورى، وأنوشكا، والذي تدور أحداثه فى قالب اجتماعى كوميدى حول زوجين شباب تجمع الصدفة بين عائلتيهما فى شقتهم المغلقة لتظهر الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الأسرتين.