نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فعاليات "أسبوع سينما فلسطين" بسينما الهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش- وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر "أسبوع سينما فلسطين" في السادسة مساءً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



الفيلم الوثائقي من تحت الركام

حيث تبدأ أولى الفعاليات (الأحد ٣ ديسمبر) بعرض الفيلم الوثائقي " من تحت الركام" اخراج أن تسوليس، (٨٥ دقيقة) ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا ويستضيف مدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمخرج طارق يخلف.



عرض فيلم شيرين أبو عاقلة

كما يعرض الفيلم الوثائقي “شيرين أبو عاقلة” إخراج معن سمارة (٦٠ دقيقة) يوم الاثنين ٤ ديسمبر يعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي ايمن الحكيم بمشاركة مدير التصوير محسن احمد.





عرض فيلم العنصرية

أما يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر يعرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" - ٨٥ دقيقة - اخراج فايق جرادة، ثم ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي اسامة عبد الفتاح مع مخرج الفيلم.



عرض فيلم كريم حرا

وفي يوم الأربعاء ٦ ديسمبر يعرض الفيلم الوثائقي "كريم حرا" إخراج جبران خليل حمادة، ثم ندوة يديرها الناقد السينمائي اسلام احمد علي مع مدير التصوير سعيد شيمي.

عرض فيلم غزة مونامور

كما يعرض يوم الخميس ٧ ديسمبر الفيلم الروائي "غزة مونامور" ٦٠ دقيقة، ثم ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي بمشاركة المخرجة هالة جلال.

عرض فيلم التحريك الطويل

ويختتم الأسبوع يوم الجمعة ٨ ديسمبر بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" إخراج ماتس جروريد، ٧٥ دقيقة ، ثم ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين بمشاركة فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.

