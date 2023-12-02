مشاعر حالمة : يا الله

يا الله جود بعطفك لكل محروم

وإرسم على وجه الحزين إبتسامه

سكّن عواصف من شكى قلة النوم

اللي بوجهه من همومه علامه

فكره إذا ما صار في راسه يحوم

ما عاد يدعي إلا يعود بسلامه

جوه هدير رعود و معانق غيوم

و الأرض قحط ولا وصلها رهامه

رغم الألم مترفّع بعزته دوم

ما يشتكي ، تستر جروحه الكرامه

ما غير ربه يسأل إن ضاق في يوم

بين الأذان وبين رفع الإقامه

عنده أمل تاتيه الأيام بعلوم

والبدر يعلن وسط ليله تمامه

ومن طيحته بصوت الفرج يرجع يقوم

الحال دايم عبرته في ختامه خليفة الغافري

شاعر عماني

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