نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لوعكة صحية.. أسما إبراهيم لـ جمهورها: "أنا بخير شكرًا من قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأنت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها ومتابعيها عن حالتها الصحية بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى وهي تتلقى محاليل دون الكشف تفاصيل، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





أسما إيراهيم تطمئن جمهورها على حالتها الصحية





وكتبت أسما في منشور شاركته عبر إنستجرام قائلة: “أنا بخير الحمدلله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي”.





أسما إبراهيم تكشف عن تعرضها لوعكة صحيه





وكانت قد أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم تعرضها لـ وعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى.





ونشرت أسما إبراهيم، عبر “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لـ ذراعها وقد عُلِقَت به“كالونا” لتتلقى العلاج من خلالها، وعلقت الإعلامية أسما إبراهيم، على الصورة: “الحمد لله”.





عيد ميلاد أسما إبراهيم





وفي سياق آخر كان قد إحتفل عدد من أصدقاء الإعلامية أسما إبراهيم من الوسط الفني وهم آيتن عامر وعبير صبري وغيرهم من خارجالوسط، بعيد ميلادها في أحد المطاعم بالقاهرة.





وشاركت أسما مجموعة من الصور برفقة أصدقائها أثناء الإحتفال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام.





وظهرت في الصور برفقة كلا من الفنانة آيتن عامر والفنانة عبير صبري، وعدد آخر من الأصدقاء من خارج الوسط، وعلقت على الصور قائلة: مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، أحبكم كثيرا يا رفاق.





فريق برنامج حبر سري يحتفل بعيد ميلاد أسما إبراهيم





وكان قد احتفل فريق عمل برنامج حبر سري بعيد ميلاد الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج وذلك قبل الموعد المحدد لعيد ميلادهابأسبوع.









وشاركت سما إبراهيم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة من الصور من داخل استوديو حبر سريوهو مزين بالبلالين والألوان الوردية والورود تعبيرا عن حب فريق العمل لأسما إبراهيم.





وعلقت قائلة: "شكرًا من قلبي كانت احلي مفاجأة احتفلو بيه قبل اسبوع من عيد ميلادي بحبكم".





برنامج حبر سري





وتقدم الإعلامية أسما إبراهيم خلال هذه الفترة الموسم الجديد من برنامجها حبر سري، في موسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يوميالخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.