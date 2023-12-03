نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز تتعرض لإصابة في انفها.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة شاهيناز لإصابة في أنفها، أعلنت عن ذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت: "للتوضيح عشان في ناس كتير بتسأل وقلقانة عليا، أنا كويسة وما فيش عمليات الحمدلله، أنا بس اتخبطت في أنفي خبطة جامدة شوية.. عشان كده فيها تورم باين حبتين شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتقلق عليا ويهمهم أمري.

آخر أغاني شاهيناز

وفي سياق آخر طرحت الفنانة شاهيناز، مؤخرًا أغنية جديدة لها بعنوان "مصرية"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية

صناع أغنية “مصرية”



وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، الأغنية من كلمات أحمد شوقي الحان وتوزيع ادم حسين. مستشار إعلامي للفنانة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله. توزيع ديجيتال شركة آيفاز.

وطرحت المطربة شاهيناز، مؤخرًا أغنية أخرى بعنوان “لو ناسيين أفكركوا” مع الفنان محمد رمضان، وأغنية “قلبي بيدلع”، و“دندنة”، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية “مصرية”



يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيا

ٌدرني إني أحبها واصونها

واديها عمري فدا لعيونها

تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا

قدرني أحول حبي ليها سفينه

تاخدها وتعدي لأجمل مينا

وقبل ما احلم لحظة فيها لنفسي

الاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي

واحلم عشانها واعمل اللي عليا

يارب جمعنا على الخير

يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيا

ٌدرني إني أحبها وأصونها.