جينفر جارنر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد في لوس أنجلوس

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة جينفر جارنر بالعرض الخاص لفيلمها الجديد، الذي تعود به لمشاريع سينمائية كوميدية، ويطرح بعنوان Family Switch.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، بحضور إعلامي وجماهيري، على أن يطرح الفيلم للعرض ضمن المشروعات المخصصة للعرض في موسم الاعياد هذا العام.

ويشهد الفيلم أحدث تعاون يجمع بين جينفر جارنر ومنصة نتفليكس، المنتجة للفيلم.

عودة لدور "إلكترا"

تعود النجمة جينفر جارنر من جديد لتجسد دورها الذي ظهرت به في فيلم "دير ديفل" الذي شاركت في بطولته زوجها السابق بن أفليك.

هذا الدور هو شخصية المقاتلة التي تتمتع بمهارة استخدام الأسلحة الحادة وتدعى إلكترا، وظهورها سيكون ضمن أحداث فيلم "ديد بول 3" للنجم رايان راينولدز".

هذا الفيلم حسب صحيفة ديلي ميل، سيشهد تجمع كبير لأبطال مارفل من أزمنة وأفلام مختلفة بما في ذلك شخصية "وولفرين" للنجم هيو جاكمان.

عودة النجوم

وتستعيد النجمة ليف تايلور دورها من فيلم انكريدبل هالك، ضمن الأحداث المرتقبة لفيلم كابتن أمريكا 4.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإنه قد تم رصد ليف تايلور في موقع تصوير مشاهد فيلم كابتن أمريكا 4 في أحد المدن الأمريكية، حيث ستعود لتجسيد شخصية بيتي روس.