لبنان تبكي... أشهر مغني لبناني يلقى حتفه في حادث مروع، وما جرى له في لحظاته الأخيرة كارثي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرض المغني اللبناني نادر الأتات، لحادث سير مروع مساء أمس السبت على أوتوستراد جونية، أمام كازينو لبنان، احترقت سيارته على إثرها.

وتم تداول شائعات عن وفاة النجم الشهير بسبب الحادث، لكن نشرت الصفحة الرسمية لقناة لبنان، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل الحادث الذي تعرض له نادر الأتات، موضحة: تعرض النجم نادر الأتات لحادث مروع ليلة أمس السبت على أوتوستراد جونية، أمام كازينو لبنان تحديدًا، إذ احترقت سيارته بالكامل.

وتابعت: حصل ماس كهربائي في السيارة ما أدى إلى احتراقها، وسقطت سيارة نادر الأتات في قناة مياه على جانب الطريق، وهرع عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، والفنان بخير.

نادر الأتات يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير

كما كشف الفنان نادر الأتات، تفاصيل تعرضه لحادث سير، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات X (تويتر سابقًا): قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات أمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب.

أعمال نادر الأتات

ومن ناحية أخرى، حقق نادر الأتات، شهرة واسعة منذ بداياته في برنامج سوبر ستار، وقدم العديد من الأغاني، أبرزها: أنا يا طير – بوست تيابك – إنتي مش اختي – أني وافيت – تمنت – مرات حبيبي – نادر – قلبي عالمين – يا مهرة – خمس حواسي – ما بتسلم – قلبي عاليمين.