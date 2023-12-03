نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرضها وتصدرها التريند.. تفاصيل برنامج "حبر سري" الموسم السابع لـ أسما إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بعدما اعلنت عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وشاركت أسما صورة من تلقيها العلاج عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، ولاقى الخبر اطمئنان العديد من متابعيها ورواد السوشيال ميديا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل برنامج "حبر سري" الموسم السابع لـ أسما إبراهيم..

الموسم السابع من برنامج “حبر سري”

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم خلال الموسم السابع من برنامجها “حبر سري” باقة من نجوم مصر والوطن العربي، على شاشة “القاهرة والناس” منذ يوم الخميس ٢ نوفمبر المقبل، الحبر السري هو برنامج حواري يذاع على قناة القاهرة والناس، تقدمه المذيعة المصرية أسماء إبراهيم، واستضاف البرنامج عددًا من مشاهير النجوم في مصر والوطن العربي منهم: هالة سرحان، دينا الشربيني، وائل جسار، عمرو يوسف، أمير كرارة كهربا، حنان مطاوع، شيرين رضا، وغيرهم، وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا وعددًا كبيرًا من المشاهدات منذ طرحه على الشاشة.

آخر ضيوف برنامج "حبر سري" قبل مرض الإعلامية أسما إبراهيم



حل الكابتن إبراهيم سعيد، ضيف برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، الخميس الموافق 30 نوفمبر في الساعة العاشرةً مساءً، وكشف خلال الحلقة السبب الحقيقي لرحيله عن النادي الأهلي، كما وضح موقفه من الأزمة التي حدثت بين عصام الحضري وأحمد حسام ميدو بسبب رحيل الحضري المفاجىء عن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، سبب انتقاده لأداء كابتن زيزو مع المتتخب وسبب هجومه على كابتن مصطفى يونس بعد انضمامه لنادي الزمالك.



كما حلت النجمة صفية العمري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة خاصة، من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، روت صفية العمري، خلال اللقاء الخاص، كواليس أدوارها التاريخية في الدراما، والتي كانت جزءا من أجمل المسلسلات التي شكلت وجدان المصريين على مدار السنوات الماضية، كما تكشف سبب عدم إعجابها بالجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، وايضا روت تفاصيل علاقتها مع والدتها وأبنائها، كما تكشف حقيقة خلافها مع الفنانة معالي زايد لدرجة وصلت لحدوث مشاجرة بينهما.

أسما إبراهيم تحصل علي جائزه " Falcon Of The Year "

ويذكر ان الاعلامية أسما إبراهيم قد حصلت علي جائزه مهرجان ضيافة الذي أقيم مساء اليوم في مدينة دبي، وحصل أسما علي جائزه " Falcon Of The Year " وذلك لما قدمت من نجاح في مشوارها الاعلامي وتحقيق برنامج حبر سري نجاحات كبيرة في مصر والوطن العربي، وقالت أسما في كلمتها بعد استلام الجائزه " بشكر دولة الإمارات وبشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل علي الجائزه".