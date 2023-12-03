خالد جلال ناعيًا أشرف عبد الغفور: "فقدنا قامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال جلال، إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

أشهر أعمال أشرف عبد الغفور



من أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم"، ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

وفاة أشرف عبد الغفور



خيم الحزن في الوسط الفني منذ قليل عقب تعرض النجم أشرف عبد الغفور وزوجته لحادث تصادم ضخم بالشيخ زايد، حيث تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في المنطقة. وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية، يتسبب هذا الحادث في حزن عميق للجماهير ومحبي الفنان الراحل، وتنتظر الأوساط الفنية التحقيق في ملابسات الحادث الذي أسفر عن فقدان هذا الوجه الفني البارز.

و من المنتظر أن يشهد الحدث تفاعلًا واسعًا في الوسط الفني، فيما تعتزم الأوساط المختصة إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات هذا الحادث الذي خلّف فجعًا كبيرًا وخسارة فنية لا تعوض