ريهام عبدالغفور تطلب من أشرف زكي رؤية والدها قبل انصرافها من المقابر

القاهرة - محمد ابراهيم - شيع منذ قليل جثمان الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي وافته المنية مساء أمس وذلك بعد تعرضه للحادث سير برفقة زوجته، وأقيمت صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

و من جانب آخر بعد تشيع الجثمان إلي مثواه الأخير، وقفت الفنانة ريهام عبد الغفور خارج المقابر لتستقبل العزاء، وطلبت من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن تودع والدها للمرة الأخيرة قبل أن تتركه وتذهب.

أبرز الحاضرين في الجنازة والعزاء

جدير بالذكر كان أبرز الحاضرين بالجنازة والعزاء نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وشقيقته الفنانة ماجدة زكي والفنان أحمد حلمي والفنان أحمد السعدني والفنان أحمد السقا والفنان خالد عبد السلام والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة بشري والفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيري والفنان أحمد فريد والفنانة دينا الشربيني والفنان عزوز عادل و الفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد رزق والفنان القدير فتوح أحمد والفنان القدير سامح الصريطي.