أشرف عبد الغفور في لقاء سابق:" خبر حمل زوجتي في ابنتي ريهام حولي اللون الأبيض في برلين للأسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان أشرف عبد الغفور أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا أثر حادث سير بالشيخ زايد مما سبب صدمة للوسط الفني، وانهيار ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور التي كانت تتعلق به كثيرًا.

وفاة أشرف عبد الغفور

وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد أصيب هو وزوجته في حادث تصادم نقل على إثره للمستشفى، ليلقى مثواه الأخير ولا تزال زوجته على قيد الحياة وتتواجد بالمستشفى لاستكمال علاجها.

سبب قرار أشرف عبدالغفور بعد إنجاب ريهام ابنته

وكان من أبرز تصريحات أشرف عبد الغفور عن ابنته ريهام، كشف أنه كان لن ينوى الإنجاب لثالث مرة بعد إنجاب أبنائه يم وتامر، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بسبب صغر سنه، وعدم وصوله إلى النضج الكافي الذي يمكنه من إنجاب طفل ثالث.

واستكمل أشرف عبدالغفور خلال لقائه مع الإعلامية نجوى إبراهيم في برنامج “ بيت العيلة” على قناة النهار، بصحبة ابنته النجمة ريهام عبدالغفور، خلال العام الماضي، قائلًا: "كان عندي تصوير في برلين الغربية، وكنت هعمل عملين ورا بعض، سباعية ومسلسل وكانت المدة طويلة، وكنا في شهر فبراير وبرلين كلها بيضا بسبب التلج لونه أبيض ناصع البياض، وجتلي شمعة زوجتي وكان بقالنا 9 سنين متوقفين عن الإنجاب، وجتلي بخبر الحمل وتحول اللون الأبيض في برلين للأسود".

وتابع:“ فضلت الحكاية كده من فبراير إلى سبتمبر طول فترة الحمل، لحد يوم 6 سبتمبر يوم ولادة ريهام كل هذا الإحساس الفظيع اللي كنت فيه بسبب الحكاية دي زال وتحول لشيء آخر، مش هقدر أوصفه بكل تفاصيله ودقائقه دلوقتي، لكن اللي أنا فاكره كويس إن اليوم ده كان في موجة حر شديدة جدا، وإحنا خارجين في المستشفى في المهندسين بعد يوم أو اتنين من الولادة وأنا وأمها شايلينها وبنجري بكل الخوف والفزع ندور على أقرب دكتور يشوفها لأنها كانت في حالة إغماء”.