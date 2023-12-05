نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ناهد السباعي بعد وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة ناهد السباعي، والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، التي توفيت صباح اليوم، عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نعي ناهد السباعي لوالدتها



ونشرت ناهد السباعي صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة:" البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازه عصرًا بمسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان، البقاء والدوام لله وحده".

آخر أعمال ناهد السباعي

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

مشاركة ناهد السباعي في مسلسل “نقطة سودة”



وتشارك ناهد السباعي، حاليًا في مسلسل "نقطة سودة"، الذي تتعاون فيه مجددًا مع النجم أحمد فهمي بعد تعاونهما مؤخرًا في فيلم “اللعبة الأمريكاني”، الذي دارت أحداث الفيلم حول معاناة شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما.

أبطال فيلم اللعبة الأمريكاني



والفيلم من بطولة ناهد السباعي وأحمد فهمي وبيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامى، انتصار، داليا البحيرى، أيمن القيسونى، ومن تأليف مدحت السباعي وإخراج إيناس سيف.