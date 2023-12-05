نقابة المهن التمثيلية تعني وفاة ناهد فريد شوقي

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وذلك في بيان صحفي لهم،وجاء البيان كالتالي:

نعي نقابة المهن التمثيلية

قال: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".



نعي نقابة المهن السينمائية

كما نعت نقابة المهن السينمائية وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي في بيان لها، قائلة: نقابة المهن السينمائية تنعي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي".

وتابع البيان:"ينعي السيد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

واختتم البيان:" الجنازة اليوم الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".

​​​​​​وفاة ناهد فريد شوقي

وأعلنت آية سماحة وفاة ناهد فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله، انتقلت إلى رحمة الله، أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن الله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".



من هي ناهد فريد شوقي؟

ناهد فريد شوقي هي منتجة مصرية من مواليد 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، وابنتها هي ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.