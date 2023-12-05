نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الأوبرا تغني من أعمال الموجي على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مختارات من أهم أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي في الثامنة مساء الخميس 7 ديسمبر على مسرح الجمهورية يؤديها أحمد عفت، محمد حسن، سمية وجدي.

مؤلفات الموجي على مسرح الجمهورية

وتأتي سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

معلومات عن محمد الموجي

محمد الموجي من مواليد 4 مارس 1923، هو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين بعد ثورة يوليو 1952، حيث يحمل رصيده أكثر من 1800 لحن، رحل عن عالمنا 1 يوليو 1995 تركًا تراثًا فنيًا عظيم.