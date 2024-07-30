العالم اليوم - ميقاتي يندد بـ"العدوان السافر" على الضاحية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:18 مساءً - ندد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، بـ"العدوان الاسرائيلي السافر" على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أعقاب غارة اسرائيلية استهدفت قياديا في حزب الله.

وقال ميقاتي "لم تشبع آلة القتل الاسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية".

واعتبر أن "العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "نحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي".

وجاءت تصريحات بعد ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذها لاستهداف قائد كبير في حزب الله مسؤول عن ضربة صاروخية على هضبة الجولان أودت بحياة 12 طفل وفتى.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائليلية، الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الكرة في ملعب حزب الله".