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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد رضوان على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أول أمس إثر تعرضه لحادث سير.

محمد رضوان يؤدي واجب العزاء في الفنان أشرف عبد الغفور

وقدم الفنان محمد رضوان المواساة لأسرة الفقيد الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، واسي نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور.

أبرز الحاضرين في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ومن جانبه حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وتقديم المواساة للفنانة ريهام عبد الغفور والأسرة، ومنهم الفنان تامر حسني والفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيل الحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

الفنانة مي سليم والفنانة فيفي عبده والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام.