شاهد.. فيفي عبده: أنا مشيت من الساحل الشمالي ومعنديش حتى صورة أنزلها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 صباحاً - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو في أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت فيفي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وظهرت وهي تمشي في الساحل الشمالي، معلقة: «صباح الفل من الساحل الشمالي».

وتحدثت في الفيديو قائلة: «اخدت الجولف كار بتاعي وقولت يا بت خديلك كام صورة لأن معنديش حاجة انزلها بقالي حوالي سنة فنزلت خدت الجولف كار بتاعتي و قولت انزل ليكم كام صورة كده ،

أنا بحبكم خمسة أموااااه».